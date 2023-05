Tot maandagavond laat rijden er geen treinen tussen Gorinchem en Leerdam

Dordts college wil dat mensen in crisis of nachtop­vang zelf ook meebetalen: ‘Hebben vaak zelf inkomen’

Mensen die in een crisisopvang of in de 24 uursopvang bij het Leger Des Heils zitten, moeten daaraan gaan meebetalen. Dat wil het Dordtse college van burgemeester en wethouders. Mensen in de maatschappelijke opvang betalen nu niets. ,,Terwijl zij veelal wel inkomen hebben uit bijvoorbeeld een uitkering of werk.’’