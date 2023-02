Twee personen aangehouden na inbraak in voormalig Wellantcollege Gorinchem: ‘Het alarm ging af’

Ren een paar kilometer of zelfs een halve marathon tijdens de vesting­loop in Gorinchem

Voor de vierde keer vindt de Van Rooijen Accountants Vestingloop in Gorinchem plaats. Het hardloopevenement is op zondag 5 maart. Er is een familieloop van 1 kilometer voor kinderen maar deelnemers kunnen ook 5 en 10 kilometer of zelfs een halve marathon rennen. Ook is er een wandeltocht van 10 kilometer.