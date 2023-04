Van het gas af en opnieuw leren koken op inductie: ‘Blijf in de buurt, want het gaat veel sneller’

Man (42) uit Hardinx­veld-Giessendam aangehou­den, wapens in beslag genomen

Een 42-jarige man uit Hardinxveld-Giessendam is woensdag aangehouden in zijn woning aan de Hofweerstraat. Agenten hebben bij de huiszoeking onder andere een alarmpistool en munitie in beslag genomen.