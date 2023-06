Vandaag lekker weer in Gorinchem

Juridische strijd om oversized villa is lang en kostbaar; uitkomst zou wel eens verbazing­wek­kend kunnen zijn

ZALTBOMMEL/BRUCHEM - Het kan nog wel een jaar of drie, vier duren voordat duidelijk is wat er met de veel te groot gebouwde villa aan de Akkerstraat in Bruchem gaat gebeuren. De fase van ‘gedoe en rechtszaken’ breekt nu aan. ,,En dan ben je wel even verder”, zegt burgemeester Pieter van Maaren.