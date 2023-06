Vanochtend kans op bewolkt in Gorinchem

Fotograaf Leo Lanser schenkt natuurfoto’s aan nieuw woonzorg­com­plex: ‘Het pand heeft een ziel gekregen’

Het leek op een wit, kaal ziekenhuis dat wel wat aankleding kon gebruiken, vond fotograaf Leo Lanser toen hij op bezoek was in het nieuwe woonzorgcomplex de Groene Wei in Giessenburg. En dus schonk hij foto’s voor aan de wanden. Die leveren de nodige gespreksstof bij de bewoners op, vertelt Lanser.