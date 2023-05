Verkeer negeert massaal rood kruis op A27: ‘Tussen willen en kunnen zit een levensgevaarlijk verschil’

Dordtse raad glashelder over toekomst herten in Park Merwestein: alles uit de kast halen om ze te behouden

Alles moet de gemeente in het werk stellen om het hertenkamp in Park Merwestein te behouden. In een door een overgrote meerderheid aangenomen motie liet de Dordtse gemeenteraad daar dinsdagmiddag geen misverstand over bestaan. Ook al probeerde wethouder Tanja de Jonge (GroenLinks) daar namens het college nog onderuit te komen.