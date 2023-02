Voor een groot podium moet je groot denken

Spandoek in Albert Schweitzer tegen nieuwe cao en de boodschap is duidelijk: er moet meer geld bij

Acties dreigen nu de onderhandelingen over een nieuwe cao voor zo’n 200.000 medewerkers van algemene ziekenhuizen wederom zijn stukgelopen. In het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht laten medewerkers hun ongenoegen blijken middels een spandoek.

2 februari