Wandelen en water lokken toeristen naar Gorinchem en ze geven daar met zijn allen 54 miljoen euro uit

Allermooi­ste vesting­stad laat toeristen niet betalen voor verblijf, maar dat gaat veranderen

Toeristen die in Gorinchem blijven overnachten, gaan in de toekomst belasting betalen. De ‘allermooiste vestingstad van Nederland’ behoort nu nog tot de weinige gemeenten waar geen toeristenbelasting wordt gevraagd. ,,Die inkomsten kunnen we gebruiken om ervoor te zorgen dat onze stad er mooi bij ligt.’’