Winst en volle orderportefeuille voor Damen: ‘Willen meest duurzame scheepsbouwer ter wereld worden’

Voor het eerst in jaren weer winst voor Damen, maar oorlog in Oekraïne zorgt voor een zwart randje

Voor het eerst in drie jaar tijd kan Damen Shipyards Group weer zwarte cijfers in zijn kasboeken schrijven. De scheepsbouwer boekte over 2021 een operationele winst van 25 miljoen euro. Maar het was ook het jaar dat het leven van 214 Damen-medewerkers en hun gezinnen in een klap veranderde door de oorlog in Oekraïne.