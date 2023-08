Zoekt horeca tijdens Zomerfeesten de randjes op van wat wel en niet kan?

Accepteer dat de zomerfees­ten anders zijn of niet meer voor iedereen

Zomerfeesten! Al veertig jaar een Gorcums begrip. Oorspronkelijk bedoeld voor inwoners die niet op vakantie konden gaan. Je kon straffeloos met een biertje in de hand flaneren tussen de Grote Markt, Varkenmarkt en het podium bij Busato. In de hele binnenstad was het één groot feest voor iederéén.