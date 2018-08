'Met recht nog trots op olympische titel'

Verdrietig na inbraak Brownies&Downies

20 augustus Verdrietig en geschokt is het personeel van Brownies&Downies nadat er gistermiddag in het restaurant werd ingebroken. Terwijl het team beneden bezig was met de gasten, sloegen de dader(s) toe in het kantoor. Daarna zijn ze via de nooddeur ontsnapt.