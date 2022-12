1000ste ‘Goudoloog’ krijgt diploma: deze bollebozen weten álles over de stad

In de cursus Goudoloog 1 krijgen de deelnemers elf lessen van twee uurtjes over de Goudse geschiedenis. De deelnemers leren onder meer over het geloof in Gouda en de Goudse politiek. Verschillende specialisten en historici geven de lessen in het stadhuis, met uitstapjes naar bijvoorbeeld de Sint-Janskerk en het museum Gouda.