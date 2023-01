11.000 euro aan knalschade door vuurwerk in Gouda, ‘bedrag kan nog oplopen’

Dat heeft de gemeente Gouda becijferd. De schade aan bijvoorbeeld verkeersborden, prullenbakken en bushokjes die direct in het oog springt, heeft Gouda al in kaart gebracht. Tot nu toe gaat het om een bedrag van 11.000 euro.

,,Dit bedrag kan de komende tijd nog oplopen, omdat nog niet alle schades momenteel inzichtelijk zijn”, volgens een woordvoerder van de gemeente Gouda.

In 2021/2022 ging het in totaal om 25.000 euro schade aan gemeentelijke eigendommen. Dat was toen bijna 10.000 euro meer dan het jaar daarvoor. ,,Wij verwachten daarom dat het schadebedrag van deze jaarwisseling nagenoeg gelijk is aan een voorgaande jaarwisseling in Gouda waarop vuurwerk mocht worden afgestoken”, volgens de woordvoerder.

Brugdek

In Gouda moesten prullenbakken, ondergrondse containers, een brugdek, verkeersborden en een bushokje eraan geloven. ,,Vooralsnog moet de gemeente of de verantwoordelijke partij deze schade betalen. Voor de bushokjes gaat dat via ClearChannel, niet via de gemeente. Als er een dader is achterhaald dan gaan wij uiteraard de schade verhalen.”

Krimpenerwaard verwacht pas in de loop van de volgende week te weten welke schade er is toegebracht door vuurwerk. Dat kan zelfs nog langer duren. ,,Uit ervaring zal het definitieve schadebedrag pas eind januari bekend zijn in verband met vele verborgen, onder andere defecte straatkolken, of later aangemelde schades.” Ook Waddinxveen en Zuidplas kunnen nog niet aangeven voor welk schadebedrag tijdens en voorafgaand aan de jaarwisseling is vernield.

