1100 woningzoekenden staan in blote kont; bouwer mailt adressen en inkomens rond: ‘Alles was te zien’

natuur om de hoek Ruben (13) en Nils (12) weten alles van fossielen: ‘Als ze aangaan, gaan ze echt aan’

15:00 De twee Alphensen vrienden Ruben en Nils weten vrij veel over de natuur. Aardig wat over vogels, Ruben vooral veel over insecten en Nils over slangen. Maar bovenal gaat hun belangstelling uit naar alles wat met fossielen heeft te maken en zo hebben zij al een leuke verzameling aangelegd.