1164 huishoudens met laag inkomen in Waddinxveen krijgen energietoeslag én een eenmalige bijdrage

De toeslag wordt deze maand zonder administratieve rompslomp automatisch overgemaakt aan 512 gezinnen die een uitkering, bijzondere bijstand of minimaregeling van de gemeente ontvangen. Dat is bijna de helft (44 procent) van de doelgroep om wie het gaat, aldus de gemeente.

Onduidelijkheid

Onder een minimuminkomen tot 130 procent van de bijstandsnorm, dat is in het Gouwedorp 10 procent hoger dan het lokale beleid in veel andere plaatsen in ons land, vallen alleenstaanden met een netto-inkomen van 1348,26 euro (voor pensioengerechtigden is dat 1498,12 euro). Voor samenwonenden is dit 1926,08 euro (voor pensioengerechtigden 2028,54 euro).