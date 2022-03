15 jaar cel geëist tegen ‘kopstuk Poolse bende’: ‘Kogels op verkeerde huis nadat partij drugs was gestolen’

In ‘voetbal­stad Gouda’ stond gebrek aan velden heroprich­ting van de hockeyclub in de weg

Het hardcoverboek Hockey in Gouda geeft een gedetailleerde inkijk in het 40-jarig bestaan van GMHC. In 1979 begon de vereniging aan een tweede leven na de opheffing in 1946. ,,Heroprichtingspogingen liepen op niks uit door het ontbreken van velden.’’

15:00