156-jarig Gouds icoon Van den Berg maakt doorstart: ‘Er was absurd veel steun, tegen het ontroerende aan’

Evenemen­ten­bu­reau Grand Canyon maakt doorstart, maar voor ijsbaan rond stadhuis is het nog te vroeg

10 juni Evenementenbureau Grand Canyon leeft weer, zij het onder een iets andere naam, en pakt een deel van haar taken weer op. Het bedrijf maakt een doorstart en gaat voor de gemeente Gouda weer toeristen helpen in het VVV-kantoor. Voor evenementen als de ijsbaan is het vooralsnog te vroeg. ,,Maar daar willen we wel weer over nadenken”, zegt directeur Remko van der Hammen.