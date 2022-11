180 bonnen per dag op Goudse Poort, zijn Gouwenaars hardleers? ‘Met de boetes kan ik nu al kwartetten’

Tientallen miljoenen extra voor de bieb, maar in elk dorp één lukt niet: ‘Meer lef tonen’

Het Rijk gaat tientallen miljoenen euro’s extra steken in bibliotheken en deze ‘unieke’ stap wordt in het Groene Hart met gejuich ontvangen. Maar of straks elk dorp weer een bieb heeft, is nog maar de vraag.

11:00