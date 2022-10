19 verwaarloosde katten en 4 honden gered uit zwaar vervuild huis: ‘Een dier had een onbehandelde hernia’

Drie arresta­ties in Groene Hart voor woningover­val in Leiden

Drie mannen zijn aangehouden die ervan verdacht worden betrokken te zijn geweest bij een woningoverval op vrijdag 24 december 2021 aan het Jacques Urlusplantsoen in Leiden. De drie mannen van 18, 19 en 22 jaar oud zijn afkomstig uit Gouda, Amsterdam en Hazerswoude-dorp. De man uit Gouda is aangehouden in een woning in Utrecht.

