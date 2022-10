212 woningen en een gloednieuw sportpark in Swanladriehoek: ‘Beste bestemmingsplan dat ik ooit heb gezien’

,,Het beste bestemmingsplan dat ik ooit heb gezien”, noemde raadslid Ard Bakker (ChristenUnie/SGP) het met een knipoog. Maar ook andere raadsfracties prezen het plan, ook al zijn er nog zorgen over de verkeersontsluiting. Zowel over de doorstroming op de drukke Burgemeester Klinkhamerweg als om voetgangers- en fietsverkeer op de nu door zwaar vrachtverkeer gebruikte Knibbelweg.

Olifantenpaadjes

Bedoeling is dat die Knibbelweg niet gebruikt gaat worden door bezoekers van het sportpark en bewoners van het nieuwe wijkje. ,,Die weg moet echt alleen voor calamiteiten gebruikt kunnen worden voor de Swanladriehoek”, stelde Ryan Adriaanse (D66) nog maar eens scherp. ,,Plaats er een goed hek voor”, adviseerde hij wethouder Jan Willem Schuurman. ,,Want mensen zijn creatief met olifantenpaadjes maken.”

Parkeren

De raad mocht dan positief zijn over het plan, omwonenden en belanghebbenden dienden wel 30 zienswijzen in. Onder andere over de parkeersituatie. Dat leidde tot aanpassingen. Volgens wethouder Jan Willem Schuurman voldoet het plan nu aan de parkeernormen, ook op piekmomenten in weekenden als veel bewoners thuis zijn en er ook sportwedstrijden zijn. Een deel van de parkeerplaatsen is zowel voor bewoners als bezoekers van het sportpark bestemd. Er is nog ruimte voor eventuele extra parkeerplaatsen bovenop de 350 die nu gepland zijn.