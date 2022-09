30.000 liter water spoelde door de gangen, na maand lang droogmaken gaat Schouwburg weer open: 'Spirit is enorm’

column We moeten vluchtelin­gen met open armen ontvangen: meer mensen is geen probleem, het is een oplossing

Een paar weken geleden ging ik naar het ballet in Rotterdam. Het was een prachtige uitvoering van Gisele in het Luxor theater, met prachtige kostuums en dans. Maar wat het nog specialer maakte, waren de artiesten die het deden: een groep Oekraïense vluchtelingen die in eigen land voor de oorlog waren gevlucht en hier in Nederland belandden.

