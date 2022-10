45 nieuwe ‘struikelstenen’ op 21 adressen in Gouda houden herinnering aan Holocaust-slachtoffers levend

De week hierna neemt de gemeente vijftien Stolpersteine op nog eens zeven adressen voor haar rekening. Opgeteld bij het aantal Stolpersteine dat Gouda al had, komt de stad uit op een totaal van 343 Stolpersteine.

De Stolpersteine worden geplaatst in de Crabethstraat, Ridder van Catsweg, de Burgemeester Martenssingel, Zoutmanstraat, de Krugerlaan, Wethouder Venteweg, Von Suttnerstraat, Sophiastraat, Keizerstraat, aan de Lage Gouwe, aan de IJsselllaan, Turfsingel en Derde Kade, in de Eerste E.J. Potgieterstraat, aan de Houtmansgracht en in de Jan Luykenstraat.