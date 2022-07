50 jaar leeftijdsverschil, maar tussen deze buren klikt het enorm goed: ‘Hebben het echt getroffen’

huis te koop Wonen in de villa van FC Utrecht-spe­ler Mimoun Mahi? Hij staat te koop

Het villawijkje Bloesem in Nieuwveen is nog niet eens helemaal klaar. Daisy Vlasman-Mahi en FC Utrecht-speler Mimoun Mahi hebben het er in hun luxe vrijstaande woning helemaal naar hun zin. Dan moet er een goede reden zijn om al na twee jaar te willen verhuizen.

7 juli