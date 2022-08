55-jarige man negeert 12 keer vragen van rechter over xtc-pillen in Goudse loods; zeven jaar cel geëist

‘Super-openbaar vervoer’ Pak ik de auto, bus of toch de trein? Met één druk op je telefoon zie je straks hoe je het snelst (en goedkoopst) reist

In één oogopslag zien hoe je het snelst en het goedkoopst van A naar B kan reizen met de trein, de bus, de deelauto, -scooter of de leenfiets. Dat kan straks in Zuid-Holland, en uiteindelijk doet ook de trein van Alphen naar Gouda en vice versa mee.

11:23