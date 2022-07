55 nieuwe huizen gebouwd op oude scholenlocatie in Waddinxveen

Drugshan­del. Illegaal gokken. Vechtpar­tij. Mensen met strafblad: Gouda had volste recht om shishaloun­ge te sluiten

Om de rol van het café in de drugshandel trok Gouda in 2019 aan de rem: Temptation Lounge moest negen maanden dicht. Sindsdien kruisen eigenaar en gemeente de degens, tot aan de hoogste rechter aan toe. Die laatste is nu klip-en-klaar: de gemeente stond in haar recht.

6 juli