58 gezinnen uit Gouda kregen compensatie voor toeslagenaffaire: ‘Ik hoor nog altijd schrijnende verhalen’

COA en eigenaar eens over prijs voor azc-ge­bouw Gouda, zorgen over oversteek en druk op politie

Het COA en de eigenaar van De Molenwiek in Gouda zijn het eens geworden over de koopprijs van het gebouw waarin 350 asielzoekers tijdelijk onderdak gaan krijgen. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de ligging bij verkeersaders en de druk op de Goudse politie.

13 september