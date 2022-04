62 splinternieuwe woningen op de plek van de oude: ‘Mensen liepen van hun oude naar hun nieuwe huis’

Doordat het project in twee fases is gebouwd, konden er mensen in hun oude-woning blijven, terwijl hun nieuwe huis een paar deuren verderop werd gebouwd. Er zijn ook nieuwe bewoners in de straat zoals mevrouw Bongaards (70). Ze is erg te spreken over haar nieuwe huis. ,,Mijn nieuwe woning is licht met ramen in de keuken en aan de tuinkant.”