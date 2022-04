74.000 Gouwenaars leven veilig, vrij en vreedzaam naast elkaar; wij beleven elke dag het Wonder van Gouda

column‘Beleef het Wonder van Gouda’ heet de expositie, die koning Willem-Alexander dinsdag opende als startsein van Gouda 750. Overal in de stad hangen posters. We fietsen er al weken gedachteloos aan voorbij. Maar wat is dat wonder? Bedoelen de makers de monumenten in de historische binnenstad? De wereldfaam van kazen, plateel en stroopwafels? Beroemde inwoners als Erasmus en Coornhert?