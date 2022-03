80.000 rivierkreeften gevangen en nóg zijn ze een plaag: maar strijd tegen ‘rode gevaar’ nog niet opgegeven

Ze slopen slootkan­ten en vreten álles op wat ze tegenkomen: rivier­kreeft is ware plaag voor boeren

Hoeveel? Zeker 3000 rode Amerikaanse rivierkreeftjes zitten er in de sloot. Dat zegt Leen de Leeuw. Boeren in Zegveld doen hun best de flora en fauna in en om de boerensloot te verbeteren, maar de uitheemse rode sloper doet alle inspanningen teniet, klinkt het.

