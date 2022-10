80.000 vleeskuikens in Waddinxveen geruimd vanwege vogelgriep: ’Het is verschrikkelijk’

In Waddinxveen is op een vleeskuikenbedrijf aan de Henegouwerweg vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. De circa 80.000 vleeskuikens worden maandag geruimd. ,,Het is verschrikkelijk.”

Binnen de 1 – en 3 kilometerzone van het besmette bedrijf, bevinden zich geen andere bedrijven. In de 10 kilometerzone rond het besmette bedrijf ligt 1 bedrijf met pluimvee. In dit gebied geldt per direct het vervoersverbod. Dit heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels.

Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht. Zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Eigenaar René Uitbeijerse reageerde zondagavond geschokt op het ruimen van 80.000 vleeskuikens op zijn eenmansbedrijf aan de Henegouwerweg, waar ook nog altijd zijn vader Hans bij is betrokken.

Aanwaaien

,,Waarvoor we altijd bang zijn geweest is nu dan toch gebeurd. Dat blijkt maar weer eens. Het virus is waarschijnlijk toch komen aanwaaien. Ik weet het ook niet”, aldus een aangeslagen Uitbeijerse.

Hij vervolgt: ,,Het is verschrikkelijk, een slag en een grote ellende. Ik verander daar helaas nu niets meer aan. Omdat we plotseling een half procent uitval bij de kippen hadden, hebben we dat bij de autoriteiten gemeld, zoals dat ook in dit soort gevallen is voorgeschreven.”

De Waddinxveense ondernemer is de vierde generatie die daar op dezelfde locatie in een hoek van de Polder Bloemendaal en bij het Gouwe-aquaduct een succesvol vleeskuikenbedrijf runt. In het begin met 12.000 vleeskuikens, later met 105.800 dieren en nu al een poosje met 80.000 vleeskuikens.