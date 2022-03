80-jarige man overlijdt na aanrijding met vrachtwagen in Moordrecht, politie zoekt getuigen

Groene Hart in 1972 Het modernste ziekenhuis van Nederland bleek eigenlijk niet geschikt voor de verzorging van zieken

In de beginjaren was het één van de modernste ziekenhuizen van Nederland. Maar vandaag de dag vind je er bijna niets meer van terug in Gouda. Het Van Iterson Ziekenhuis is een verdwenen ziekenhuis. Maar de gelijknamige stichting leeft voort.

