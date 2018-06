92-jarige schrok zich rot: moest jaarlijks bewijzen dat ik nog leefde

In zijn huis aan de Mozartlaan houdt hij vol verbazing de brief vast waarin staat dat hij in het gemeentehuis een 'bewijs van in leven zijn' moest aanvragen om te laten vaststellen dat het geld rechtmatig aan hem is uitbetaald. De voormalige bestuurder was wethouder (1973-1982) en daarvoor raadslid (1962-1972) voor de PvdA in Waddinxveen. Hij was ook burgemeester van Zevenhuizen (1982-1991). ,,Kennelijk wisten ze in het gemeentehuis niet van elkaar wat ze doen en is er geen harmonie'', meent Van Gent. ,,De gemeente houdt toch een bevolkingsadministratie bij die moet kloppen? Als dat niet zo blijkt te zijn is dat nog erger.''