A12 tussen Gouda en Den Haag moet logistieke hotspot worden

,,Het helpt niet als gemeenten en bedrijven tegen elkaar rechtszaken aanspannen over ruimtelijke procedures, zoals in het verleden is gebeurd", aldus de Waddinxveense wethouder Gezina Atzema (VVD) over het tegengaan van onnodige onderlinge concurrentie tussen Gouda en Den Haag.



Dat was in 2014 nog volop het geval toen Lansingerland tevergeefs de strijd aanbond met Waddinxveen, de provincie en het bedrijfsleven in de regio om te voorkomen dat supermarkt Lidl met zijn distributiecentrum tegen een lagere grondprijs in het bedrijvenlandschap Glasparel+ neerstreek. Voor een beter vestigingsklimaat langs de A12 tekenen de vier gemeenten in maart met de provincie en VNO-NCW West een samenwerkingsovereenkomst van drie jaar. Vier marktpartijen, waaronder Van Uden en Wayland, sluiten zich hierbij als partners aan.