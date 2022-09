Aantal valse wolfspinnen neemt rap toe in Nederland, en nu is het dier ook in Gouda gespot

De valse wolfspin rukt op in Nederland en nu is het dier ook in Gouda gespot. Om precies te zijn in de wijk Bloemendaal.

Ecoloog André van Kleinwee kreeg een foto toegestuurd en herkende de spin, die eerder alleen Zuid-Europa als territorium had, als de valse wolfspin. ,,Het is momenteel een hele hype”, zegt Van Kleinwee. ,,De soort neemt sprongen bij het voortplanten. Hij wordt momenteel veel in het land waargenomen, maar dit is de eerste in Gouda.”

De valse wolfspin kan wel bijten, maar dat doet de kruisspin ook, nuanceert de ecoloog. ,,Die eerste spin bijt wel wat feller, maar is ongevaarlijk. Zijn beet lijkt op die van een wesp of een bij. De naam suggereert dat hij heel gevaarlijk is, maar dat is hij niet.”

Het mag dan wel de eerste waarneming zijn, het is onwaarschijnlijk dat de valse wolfspin de enige is van zijn soort in Gouda. ,,Als er één zit, moeten er meerdere zijn. Als hij in rust zit, heeft hij voorpoten verspreid naar voren. Hij neemt geen dreighouding aan zoals een rivierkreeft. Je kan de valse wolfspin ook herkennen aan het patroon.”