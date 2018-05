Aanvullende informatie nodig voor doodsoorzaak Paul Selier

van wieg tot graf 'Ze was mijn zonnetje'

15:43 In de kroeg in Nieuw- koop leerde René de Deugd in 2011 zijn grote liefde Lonie van der Aar (1963 - 2017) kennen. René was gescheiden en Lonie niet gelukkig in haar relatie. Ze hadden een klik en langzaam ontstond er iets moois tussen hen.