Abdellah (73) ontmoet zijn reusachtige dubbelganger: ‘Een van de beste avonden van mijn leven’

Hoe was het om uw eigen evenbeeld te ontmoeten?

,,Het was schitterend. Ik wist dat ik naar de Markt zou gaan om de pop te zien, maar het was een verrassing dat ik er daadwerkelijk naast mocht lopen door de stad. Dat was heel mooi. Er werden heel veel foto’s gemaakt en mensen vroegen mij hoe dit nou was ontstaan. Het was één van de beste avonden van mijn leven. Het voelt als een mooi gebaar voor wat ik allemaal voor Gouda heb gedaan.”