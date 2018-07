Acht mille opgehaald voor uitvaart verdronken Lilian (4)

ME-busjes achter de hand bij 'vredelie­vend' protest op hefbrug

15:57 ,,Een vredelievende bijeenkomst, dat is de bedoeling", zegt David Moerings (28), over de naderende bezetting van de hefbrug, zaterdag in Boskoop. Ondanks die gemoedelijke insteek zal er wel 28 man politie aanwezig zijn, alsmede de brandweer en 'voor de zekerheid op de achtergrond' drie busjes ME.