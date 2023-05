Afvalbrengstation kost 2 tot 3 miljoen meer dan gedacht: dat is ons belastinggeld

COLUMN Laat knobbelzwa­nen leven: we moeten deze prachtige wezens koesteren, niet doden

Ik werd gisteravond laat wakker door een hard geluid op het veld achter mijn huis. Toen ik uit het raam keek, zag ik grote witte vormen bewegen in de duisternis. Pas toen ik naar beneden ging en de lichten aandeed, besefte ik wat het was: een paar zwanen die elkaar achterna zaten in het donker.