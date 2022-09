Al ruim 1100 energietoeslagen toegekend in Zuidplas

De toekenning van de energietoeslag wordt voor Zuidplas, Capelle- en Krimpen aan den IJssel verzorgd door de gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten. Dat keerde aanvankelijk 800 euro per huishouden uit. Het kabinet heeft dat bedrag inmiddels verhoogd tot 1300 euro. Dat bedrag wordt in één keer uitgekeerd bij nieuwe aanvragen. Huishoudens die al eerder energietoeslag aanvroegen krijgen het resterende bedrag gestort.

Aanvragen

In maart en april werden energietoeslagen overgemaakt aan de groep inwoners die bij de gemeenten bekend is. Vanaf mei konden ook toeslagen worden aangevraagd. Tot en met 19 augustus zijn er 710 aanvragen ingediend door inwoners uit Zuidplas. Hiervan zijn er 523 toegewezen en staan er nog 27 aanvragen open. Van de 710 aanvragen zijn er 146 afgewezen (21 procent van de individuele aanvragen) en 14 ingetrokken.

Garantie

Zuidplas heeft tot eind augustus al 904.000 euro uitgegeven aan energietoeslagen. Er is nog zo’n 100.000 euro over aan budget. Als dat wordt overschreden, stoppen de energietoeslagen niet. ,,Het kabinet heeft een garantie gegeven voor de uitvoering van de energietoeslag”, aldus burgemeester en wethouders van Zuidplas in een informatienota. ,,De minister heeft daarnaast in de Tweede Kamer aangegeven gemeenten te compenseren indien het budget onvoldoende is om de toeslag uit te keren aan de doelgroep huishoudens met een inkomen tot maximaal 120 procent van de bijstandsnorm.”