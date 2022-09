Albert Heijn aan de Markt maand lang dicht voor metamorfose

Tennishal Waddinx­veen klaar voor opvang 150 vluchtelin­gen

De tennishal in het Waddinxveense sportpark de Sniep is in een maand tijd ingericht voor maximaal 150 vluchtelingen in de komende drie tot vijf maanden. Maandagmiddag en -avond kwamen raadsleden en tweehonderd inwoners een kijkje nemen in de crisisnoodopvang.

26 september