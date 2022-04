Albert Heijn mag met feestdagen níet langer open zodat klanten veilig boodschappen kunnen doen

De regiomanager van de supermarktketen had dat in een brief gevraagd om de klandizie beter te kunnen spreiden in de extra drukke voorjaarsperiode. Daarmee is de veiligheid van klanten en medewerkers gediend, zegt ze.

De winkels van AH op het Gouweplein en aan het Koningin Wilhelminaplein willen op tweede paasdag, Hemelvaartsdag en tweede pinksterdag niet verplicht om 17 uur, maar om 22 uur sluiten. Dat geldt ook voor Goede Vrijdag en dodenherdenking, als de deuren om 19 uur dicht moeten.

Verdeeld

Maar het college houdt vast aan de openingstijden die bij de invoering van de koopzondagen in 2018 zijn vastgesteld. Tijdens de kerstdagen van 2020 werd hiervan nog wel een beetje afgeweken vanwege corona. Maar nu de coronaregels zijn afgeschaft, is daar volgens het college geen aanleiding voor. ,,Ook zonder verruiming van de openingstijden is het mogelijk veilig boodschappen te doen.”

In tegenstelling tot het college is de raad verdeeld over de winkeltijden. VVD, D66, Weerbaar Waddinxveen en PvdA/GroenLinks willen dat ondernemers zelf bepalen wanneer ze open zijn; PCW en CDA hebben geen behoefte aan ruimere winkeltijden.

