Ali B rapt voor jongeren uit Gouda: ‘Houd 1,5 meter afstand!’

Multicultu­re­le stichting SaSaFit stopt na acht jaar: ‘Helaas is het ons niet gegund’

13:58 Stichting SaSaFit is niet meer. Ze stopt met groepslessen zoals body balance en spinning én haar overige maatschappelijke activiteiten. Zonder vast onderkomen in de wijk Goverwelle ziet het bestuur SaSafit, opgericht als buurtproject om vooral allochtone vrouwen en ouderen in beweging te krijgen, geen toekomst meer.