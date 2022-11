Alisa kwam woning ‘ontsmetten’, maar roofde sieraden van hoogbejaarde slachtoffers: ‘Dat doe ik toch ook niet bij haar?’

Eis 5 jaar voor dodelijk ongeluk Moeder van Kaylee noemt doodrijder Mohamed een ‘klootzak’: ‘Onze wereld stortte in omdat jij stoer wilde doen’

Kilometers lang nam Mohamed A. (24) al enorme risico’s, totdat deze automobilist op een late zomeravond in Alphen een fietsster (20) doodreed. ,,Haantjesgedrag. Was maar op Zandvoort gaan racen”, zei haar moeder in de rechtszaal.

7 november