All day brunch: het kan binnenkort bij deze nieuwe horecazaak

Vandalen trekken spoor van vernieling door de stad: ‘Ze zoeken manieren om frustratie kwijt te kunnen’

,,Alles kan kapot”, verzucht stadsdichter Jeffrey van Geenen deze week in een gedicht na de zoveelste vernieling in Gouda. Van gesloopt kunstwerk en kapotgeslagen bushokje tot uitgebrande auto: er komt geen einde aan het vandalisme in de stad. Waarom? En wat is de oplossing?