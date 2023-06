Alle aapjes opgelet: Monkey Town gaat weer open

Piotr zag profdroom in duigen vallen en nam een kantoor­baan aan, nu is hij weer wielrenner

Na diverse teleurstellingen in het wielrennen op de weg, was de lol eraf voor Piotr Havik. Nadat het Deense Riwal Cycling Team in 2020 de renners niet meer kon betalen, zocht hij tevergeefs een nieuwe profploeg. Na een jaartje bij Beat Cycling zette hij eind 2021 een punt achter zijn loopbaan. Dankzij zijn liefde voor gravelraces mag hij zich inmiddels weer prof noemen.