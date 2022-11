Als 7-jarig jochie kocht Ruud zijn eerste treintjes, nu bouwt hij schitterende spoorbanen op tv

Wat een joekel! Diou ontdekt bever van 1,30 meter: ‘Een van de grootste ooit in Nederland’

Medewerkers van de Dierenambulance in Gouda keken hun ogen uit, na een aantal meldingen gingen ze op zoek naar een aangereden bever. Wat ze zagen in het talud van de weg was een bever van wel 1,30 meter lang en met een flink gewicht. ,,Ze was al dood en gaat naar Naturalis in Leiden’’, zegt Diou de Vos van het Centrum voor Dierenhulpverlening (Dierenambulance).

16:30