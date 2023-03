Als Carina mishandelde vrouwen vraagt: ‘waar ben je bang voor’, dan is het antwoord vaak: ‘dat hij me vermoordt’

gezinsdrama I.D. wurgde zijn vrouw voor de ogen van hun kinderen, maar hof acht moord niet bewezen en vindt 15 jaar genoeg

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste in hoger beroep een gevangenisstraf van 23 jaar tegen de 49-jarige I.D. uit Ter Aar. Maar het gerechtshof in Den Haag houdt het bij de straf van 15 jaar cel voor D., die zijn vrouw, met wie hij in een echtscheiding lag, voor de ogen van hun kinderen verwurgde.