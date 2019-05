‘Als een dief in de nacht, in drie minuten is het gebeurd’

In Nederland worden steeds vaker auto’s in de fik gestoken. Autobezitters dienden het afgelopen jaar 9 procent meer claims in voor autobranden dan in 2017. Zo ook in Gouda. Het is de vierde nacht in een week tijd dat Gouwenaars worden opgeschrikt door autobranden. In de nacht van zondag op maandag brandden twee bestelwagens op de hoek van de Gansstraat en de Kievietstraat af. Daarbij raakte een derde auto beschadigd. In de nachten ervoor was het raak in de Walvisstraat en aan het Uiverplein.



De autobranden begonnen deze maand in Gouda-Oost. Daar gingen twee wagens aan de Walraven van Hallaan in vlammen op en brandde een auto aan het Olympiadeplein af. Bewoners uit Korte Akkeren wisten het vrijwel zeker: dit is het werk van een pyromaan.



Volgens forensisch psycholoog Ernst Ameling, die veel pyromanen onderzocht moeten bezorgde Gouwenaars uitgaan van drie opties. ,,Zolang niemand is opgepakt, is niets zeker, maar het is goed mogelijk dat het om een pyromaan gaat. Een eenling”, zegt hij. ,,Toch hoeft het niet telkens dezelfde dader te zijn. Mogelijk is sprake van meerdere pyromanen, die elkaars werk kopiëren.”