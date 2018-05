'Als ik wakker word, denk ik als eerste aan mijn Ingrid'

Hoog bezoek voor melkgeiten Hekendorp

8:25 De 600 melkgeiten van de maatschap Treur aan de Hoenkoopsebuurt in Hekendorp hebben vandaag bezoek gekregen van burgemeester Pieter Verhoeve en de wethouders Bob Duindam en Walther Kok. Het was een werkbezoek zoals b en w dat wel vaker afleggen in de gemeente Oudewater, waartoe Hekendorp behoort.