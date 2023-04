Als kind van gastarbeiders had Ikram twee maskers: ‘Soms Nederlands, soms Marokkaanse moslima’

Ondanks ‘respectvol herdenken en onze vrijheid vieren’ op 4 en 5 mei, géén jacht op omgekeerde vlaggen

Met het oog op 4 en 5 mei is burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis niet van plan in Waddinxveen op ‘omgekeerde vlaggenjacht’ te gaan, hoe ‘akelig’ hij het ook vindt dat de Nederlandse driekleur nog altijd in het Gouwedorp ondersteboven wappert.